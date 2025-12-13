CHP’li başkan yardımcısından kendine kıyak: Akaryakıt istasyonunu belediye asfaltladı

CHP'li Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Seyfettin Yıldırım'a ait akaryakıt istasyonunun Çekmeköy Belediyesi tarafından asfaltlandığı ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, Başkan Yardımcısı Yıldırım'a ait Şile Otobanı, Ümraniye istikametinde yer alan akaryakıt istasyonunda Çekmeköy Belediyesi'ne ait olduğu öğrenilen bir adet resmi plakalı asfaltlama aracı ve bir adet silindir iş makinesi görenlerin tepkisine neden oldu. İki iş makinesi yardımıyla belediye personelinin istasyon zemininde asfaltlama çalışması yaptığı görüldü. Öte yandan, CHP'li Seyfettin Yıldırım'ın belediyedeki nüfuzunu kullanarak belediye meclis üyeleri, personeller ve belediye araçlarını akaryakıt alımında kendi istasyonuna yönlendirdiği, meclis üyelerine akaryakıt alımında büyük indirim sağladığı ileri sürüldü.

BAŞKANLIĞA ADAY OLMUŞTU

Seyfettin Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Çekmeköy Belediye Başkan Adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı. Yıldırım, 2024'deki seçimlerin ardından belediye başkan yardımcısı yapılmıştı.