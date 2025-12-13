Entegrasyondan başka seçenek yok

MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin soruları cevaplandırıldı. Öne çıkan başlıklar şunlar:

SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı'na rağmen Suriye ordusuna entegre olmak yerine faaliyetlerine devam etmesi Suriye'de tesis edilmeye çalışılan istikrar ve güven ortamına zarar vermeyi sürdürmektedir. Bazı ülkelerin eylem ve söylemleri ile terör örgütü SDG'yi entegre olmama, silah bırakmama konusunda cesaretlendirdiği görülmektedir. SDG terör örgütünün 10 Mart Mutabakatı çerçevesinde, Suriye ordusuna birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmasını beklediğimizi daha önce de ifade ettik. SDG terör örgütünün zaman kazanma çabaları da boşunadır. Entegrasyondan başka seçenek sonuç vermeyecektir.

Geçtiğimiz hafta içerisinde TSK'nın Suriye'deki rutin faaliyetlerine ilişkin görüntüler üzerinden operasyon hazırlığı yapıldığına dair iddialar gündeme getirilmiştir. Görüntülere yansıyan faaliyetlerimiz rutin birlik değişim faaliyetleridir.