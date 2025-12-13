İBB’nin rüşvet vurgunu otogara sıçradı

BARIŞ SAVAŞ
İBB'YE yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması otogara uzandı. Şüpheli Tamer Uygun "2 milyon 750 bin TL ödemeyi kabul ettim. Bunun üzerine Boğaziçi Yönetim A.Ş., şirketime 6 milyon TL, 2 milyon TL ve 2 milyon TL olmak üzere 3 ödeme yaptı. Ben de Ethem Pişkin'in söylediği ve tanık ifadesinde geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli'ye bu paranın 2 milyon 500 bin TL'sini teslim ettim" dedi. Önceki Dönem Otogar Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal ise suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.