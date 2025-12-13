İBB’nin rüşvet vurgunu otogara sıçradı

İBB'YE yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması otogara uzandı. Şüpheli Tamer Uygun "2 milyon 750 bin TL ödemeyi kabul ettim. Bunun üzerine Boğaziçi Yönetim A.Ş., şirketime 6 milyon TL, 2 milyon TL ve 2 milyon TL olmak üzere 3 ödeme yaptı. Ben de Ethem Pişkin'in söylediği ve tanık ifadesinde geçen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Müdürü Fahrettin Beşli'ye bu paranın 2 milyon 500 bin TL'sini teslim ettim" dedi. Önceki Dönem Otogar Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal ise suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.