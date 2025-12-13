Kanuni’nin şifa mirası yeniden hayat buluyor

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ruh sağlığı hastalarına şifa sunan Süleymaniye Darüşşifası'nın anlayışı, aradan geçen yaklaşık 500 yılın ardından modern psikoterapi yöntemleriyle yeniden yaşatılıyor. İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kurulan Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM), bu tarihi mirastan ilhamla "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"ni hayata geçirmeye hazırlanıyor. Diğer darüşşifalardan farklı olarak ruh sağlığı hastaları için özel bölümler barındıran merkez, dönemin modern tedavi yaklaşımlarıyla tıp tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılacak olan Darüşşifa Psikoterapi Merkezi, ecdadın insanı bedeni, zihni ve ruhuyla bir bütün olarak ele alan şifa anlayışını, çağdaş psikoterapi yaklaşımlarıyla buluşturmayı amaçlıyor.

DÜNYANIN ADALET KARNESİ KIRIK

Erdoğan öte yandan, Sierra Leone'de düzenlenen İklim Değişikliğine ve Çatışmalara Karşı Kadınlarda ve Kız Çocuklarında Dayanıklılığın İnşası programına mesaj gönderdi. Erdoğan, "Temel insan haklarından mahrum olarak hayat mücadelesi veren milyonlarca kadın ve çocuğun varlığı, dünyanın adalet karnesinin kırıklarla dolu olmasının birinci sebebidir" dedi.