O mekanda arama yapıldı! Polis üç silah buldu

Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bir kadın spikerin ifadesinde adı geçen ünlü mekanda arama yapıldı. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ile yaşadıklarını anlatan ve Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu madde kullandığını iddia eden kadın spikerin "Bir gün birlikte Kütüphane diye bir mekana gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık" diyerek verdiği ifadesinin ardından iddialara göre savcılık ifadede bahsi geçen mekanla ilgili arama kararı çıkardı.

İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı olan Etiler'deki lüks mekanda özel eğitimli ve hassas burunlu Narkotik Dedektör köpekleriyle yapılan aramalarda iddialara göre uyuşturucu maddeye rastlanmadı. İddialara göre mekanda; mekana ait olduğu değerlendirilen üç silah bulundu.