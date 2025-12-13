Özgür Özel’in Kayseri çıkışına AK Partili Böhürler’den sert yanıt! Flama skandalını hatırlattı: Ancak ’Kayeri’yi kale yaparsınız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri mitinginde konuşmasında "Kayseri'de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. 'Cumhuriyet Halk Partisi o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz' dediler. 'Kayseri, AK Parti'nin kalesidir' dediler. Bunu diyenler bu meydanı görsünler" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasının devamında "Artık kale siyaseti bitmiştir. Kayseri, kimsenin kalesi değildir. Kayseri, milletin kalesidir. Biz buraya bir siyasi miting yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya geldik." dedi.