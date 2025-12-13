Özgür Özel'in Kayseri çıkışına AK Partili Böhürler'den sert yanıt! Flama skandalını hatırlattı: Ancak 'Kayeri'yi kale yaparsınız
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Kayseri'de düzenlediği mitingde yaptığı "Kayseri kimsenin kalesi değildir, milletin kalesidir" sözlerine AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den sert tepki geldi. CHP'nin 29 Ekim'deki flama skandalını hatırlatan Böhürler, "Yaşadığı şehrin adını dahi doğru yazamayan bir teşkilatla, ancak 'Kayeri'yi kendinize kale yapabilirsiniz." dedi. Kayseri'ye yapılan yatırımlara ilişkin video paylaşan Böhürler, "Kayseri, ciddiyet ister." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri mitinginde konuşmasında "Kayseri'de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. 'Cumhuriyet Halk Partisi o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz' dediler. 'Kayseri, AK Parti'nin kalesidir' dediler. Bunu diyenler bu meydanı görsünler" ifadelerini kullandı.
Özel, konuşmasının devamında "Artık kale siyaseti bitmiştir. Kayseri, kimsenin kalesi değildir. Kayseri, milletin kalesidir. Biz buraya bir siyasi miting yapmaya değil, Kayseri'nin vicdanına sığınmaya geldik." dedi.
AK PARTİ'DEN "KAYERİ" GÖNDERMESİYLE SERT CEVAP
Özel'in "kale" çıkışına yanıt, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler'den geldi. Böhürler, daha önce CHP teşkilatının 29 Ekim alayında bastırdığı ve üzerinde "Kayseri" yerine sehven "KAYERİ" yazan flamaları hatırlatarak CHP'nin ciddiyetsizliğine vurgu yaptı.
Yaşadığı şehrin adını dahi doğru yazamayan bir teşkilatla, ancak "KAYERİ"yi kendinize kale yapabilirsiniz. Kayseri, ciddiyet ister. Yatırımlarımızın bir kısmı… (Hepsi bir videoya sığmaz!) https://t.co/tnLQTK59x1 pic.twitter.com/1jV30zeqAn— Ayşe Böhürler (@aysebohurler) December 13, 2025
"KAYSERİ CİDDİYET İSTER"
AK Partili Böhürler, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı ve teşkilatını şu sözlerle eleştirdi:
"Yaşadığı şehrin adını dahi doğru yazamayan bir teşkilatla, ancak 'KAYERİ'yi kendinize kale yapabilirsiniz. Kayseri, ciddiyet ister."
CHP'DEN 29 EKİM'DE FLAMA SKANDALI
CHP'nin Kayseri'deki 29 Ekim alayında bastırdığı flamalarda "Kayseri" yerine "Kayeri" yazması tepki çekmişti. AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, "Kayseri'yi 'Kayeri' yapanlar, Cumhuriyet'in 102. yılında özensizliğin ve ciddiyetsizliğin simgesi olmayı başarıyor." sözleriyle CHP il yönetimini eleştirmişti.