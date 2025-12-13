SON DAKİKA | Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etti

Bakan Fidan, bir televizyon programına konuk olarak Türkiye'nin dış politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze'de anlaşma sağlandı ancak İsrail birçok kez ihlal etti.

Türkiye kendi güvenlik alanını koruyan ancak dostlarına güven veren bir politika izledi.