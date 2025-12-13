SON DAKİKA | Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İsrail ateşkesi birçok kez ihlal etti
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan Gazze'de ateşkesin sağlandığını ancak İsrail'in birçok kez ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
Bakan Fidan, bir televizyon programına konuk olarak Türkiye'nin dış politikasına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Gazze'de anlaşma sağlandı ancak İsrail birçok kez ihlal etti.
Türkiye kendi güvenlik alanını koruyan ancak dostlarına güven veren bir politika izledi.