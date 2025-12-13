Sultan gerçeği açıkladı: Güllü’yü Tuğyan itti

Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardındaki sır perdesi aralandı. SABAH'ın ulaştığı TÜBİTAK'ın çözdüğü ses kayıtları ve bilirkişi raporlarında sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden itildiği öne sürülmüştü. Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı dün akşam emniyette ifade verdi. Güllü'nün öldüğü akşam evinde bulunan kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini itiraf etti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu, olup bitenleri babası Arif Ulu'ya anlattı. Arif Ulu da olası bir gözaltı ihtimaline karşı Gürcistan üzerinden gerçekleşecek kaçışı organize etti ve göçmen kaçakçıları ile görüşüp için girişimlerde bulundu. Dosyaya giren bilgilere göre Sultan Nur Ulu, olası gözaltı ihtimali üzerine babası Arif Ulu'ya Güllü'nün itilmesi iddiasına ilişkin süreci aktardı. Kızının anlattıkları sonrasında Arif Ulu devreye girdi ve yurtdışına kaçış için plan yapmaya başladı.

TEMAS KAYIT ALTINDA

Bu kapsamda Arif Ulu'nun İstanbul'da faaliyet gösterdiği değerlendirilen göçmen kaçakçılarıy melerinin Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik takip kapsamında kayıtlara girdiği belirtildi. Görüşmelerde yüklü miktarda para karşılığında anlaşma sağlandığı, kaçış güzergâhının Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkış şeklinde planlandığı bilgisi soruşturma evrakına yansıdı. Emniyet kaynakları, Sultan Nur Ulu'nun pasaportunun olmadığı, pasaport ve vize başvuruları dikkat çekebilir diye Tuğyan ile Sultan'ın illegal şekilde yurtdışına çıkmayı planladığını değerlendiriyor. Firarın uygulanacağı çıkış noktası olarak Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşına ait İstanbul Büyükçekmece'deki evin belirlendiği, şüphelilerin burada bir süre bekletildiği ve uygun zamanlamanın kolluk birimlerince anlık olarak izlendiği kaydedildi.

5 SANIK ADLİYEYE İFADE VERDİ

Tuğyan Ülkem Gülter, Sultan Nur Ulu ve diğer 3 şüpheli dün akşam Yalova Adliyesi'ne getirildi. Sultan Nur Ulu savcılıktaki ifadesinde de cinayeti itiraf ederek "Tuğyan annesini pencereden itti. Ben neden cinayet işlediğini bilmiyorum. Bu güne kadar da tehdit edildim. Korktuğum için konuşamadım" dedi. Tuğyan da sorgusunda Sultan'ı yalanlamadı sadece "Ben yapmadım" ifadesini kullandı. Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi.

TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ

Sultan Nur Ulu'nun itirafları ardından Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "Tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçundan tutuklamaya sevk edildi.