Tayfun’dan tam isbet

Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkânlarla üretilen balistik füzesi unvanını taşıyan TAYFUN'un çeşitli varyantları üzerinde test faaliyetleri sürüyor. Seri üretim ve teslimat faaliyetleri devam eden TAYFUN Füze ve Silah Sistemi son atışında da hedefini tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son teste ilişkin yaptığı açıklamada, gökyüzünün bir kez daha milletin iradesine tanıklık ettiğini belirtti. Görgün, şu değerlendirmede bulundu: "TAYFUN Füzemiz, gerçekleştirilen başarılı test atışıyla güvenliğimizin ufkunu genişleten, caydırıcılığımızı pekiştiren yeni bir eşiği daha aşmıştır. Bu süreçte, envanterimize yeni sistemler kazandırmaya devam ediyor, caydırıcılığımızı çok katmanlı ve yerli-milli çözümlerle güçlendiriyoruz. Her isabet, Türkiye'nin kendi gök kubbesini kendi eliyle koruma iradesinin gür bir sesidir."

GÖREVE HAZIR

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de teste ilişkin, "TAYFUN göreve hazır. Seri üretim ve teslimat faaliyetlerine hızla devam ettiğimiz TAYFUN Füze ve Silah Sistemi'miz son atışında da hedefini tam isabetle vurdu" ifadesini kullandı.

MİHAL GÖZ DOLDURUYOR

BAYRAKTAR KIZILELMA'dan atılan görüş ötesi hava-hava füzesi GÖKDOĞAN'da kullanılan, TÜBİTAK SAGE tarafından yerli imkânlarla geliştirilen milli hedef algılayıcı MİHAL'in detayları ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı sunumunda, MİHAL'i göstererek yerli ve milli imkânlarla üretildiğini açıkladı. MİHAL Projesi kapsamında, GÖKTUĞ

Projesi ile yurtdışından tedarik edilen lazer hedef algılayıcı, TÜBİTAK SAGE'nin optik, optomekanik, elektronik tasarım ve sinyal işleme algoritmalarındaki bilgi birikimi kullanılarak yerli imkânlarla geliştirildi. MİHAL hedef algılayıcılar, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinde kullanılıyor.