Terörsüz Türkiye hedefinde ikinci aşama

DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede; TBMM Başkan Vekili Celal Adan da yer aldı. Görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

2 Aralık'ta İmralı'da yaptıkları görüşme ve daha sonrasında yapılan tartışmalara dair Bahçeli ve heyetini bilgilendirdiklerini belirten Buldan, sürecin geldiği aşamaları da konuştuklarını söyledi. "Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da görüş alışverişinde bulunduk" diyen Buldan, görüşmenin çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli olduğunu vurgulayarak "Sürecin geldiği aşama itibarıyla yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. İkinci aşamada da yasal, hukuki bir zemine ihtiyaç var. Yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme elbette ki bir barış yasası olmalıdır. Sayın Bahçeli'nin sürecin başından beri çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına yürekten inanıyoruz. Bu noktada kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. MHP Genel Başkanı Bahçeli de, "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.