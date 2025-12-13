Uzlaşma yok eylem var

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerinde çalışan 23 bin işçinin kasım ayı maaşlarının eksik yatması nedeniyle başlayan eylemler 5. günde de devam etti. Belediye yönetiminin talebi üzerine dün saat 13.00'te taraflar arasında başlayan görüşmeden sonuç çıkmadı. Yaklaşık 2 saat süren görüşme sonrası açıklama yapan sendika uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. DİSK Genel-İş TİS Daire Başkanı Faruk Saral, "İşten atılanların işine dönmesi, havuzda bekleyen, sigortası ödenmeyen arkadaşlarımızın işbaşı yaptırılması talebimizi söyledik Eylemimize devam ediyoruz" dedi.