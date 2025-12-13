Yolsuzluk davası 9 Mart’ta başlıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik dava kapsamında 105'i tutuklu 407 sanığın yargılanmasına 9 Mart 2026'da başlanacak. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, 105'i tutuklu 407 sanık hakkındaki iddianameye ilişkin tensip zaptını hazırladı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 9 Mart 2026'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonlarında yapılmasını kararlaştırdı. Ayrıca tensip zaptında, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verildi.