AK Parti'den CHP'nin "Cemevi" provokasyonuna tepki: Siyasi bir bühtandır

Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, "yalan siyaseti"yle partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür.

"VATANDAŞLARIMIZIN DEĞERLERİ ASLA SİYASİ POLEMİK KONUSU YAPILMAMALIDIR"

Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Partimiz ile Alevi canlarımız arasındaki köklü ve derin muhabbete kimse gölge düşüremez. Yine dün CHP tarafından iktidarımıza "gayrı milli" denmesi, tümüyle "gayrı meşru"dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri "milli stratejiler"in devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz.