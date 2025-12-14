Bakan Tekin'den CHP çıkışı: “CHP önce kendi muhasebesini yapsın"

Bakan Tekin, TBMM Genel Kurulu'nda, Bakanlığının 2026 yılı bütçesine ilişkin sunumunda, eğitimin tüm insanlığı kuşatan bir kapsamının bulunduğunu anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti iktidarları döneminde her zaman aktif duruştan yana olduklarını ifade eden Tekin, Cumhuriyet'in ikinci asrının Türkiye Yüzyılı Maarif Çağı olarak şekilleneceğine inandıklarını vurguladı.

TÜRKİYE YÜZYILI İDEALİNE UYGUN ADIMLAR

Tekin, atacakları adımları Türkiye Yüzyılı idealine uygun tanzim etmeye çalıştıklarını dile getirdi. Eğitim hakkının, bir insan hakkı ve diğer hakların kullanılmasının anahtarı olduğuna işaret eden Tekin, eğitimin herkes için erişilebilir kılınması, ayrımcılığın engellenmesi konusunda devlete sorumluluklar yüklendiğini kaydetti.

YAPILANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

AK Parti iktidarlarının eğitim alanındaki en büyük icraatlarından birisinin güven tesis etmek olduğuna dikkati çeken Tekin, başörtüsü yasağının kaldırıldığını, kat sayı adaletsizliğinin giderildiğini aktardı.

Tekin, eğitim hakkını Anayasa'nın ve temel insan hakları ilkelerinin kapsamı içerisinde gördüklerinin altını çizerek, "Hangi kimlikten, bölgeden, aileden gelirse gelsin, okulun kapısından içeri giren her çocuğun kendisini diğerleriyle eşit görmesini, devletin de herkese eşit mesafede durduğunu hissedebilmesini istiyoruz. Öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim alanındaki tüm aktörler ve paydaşlar için de aynı hissiyatı taşıyoruz. Eğitimi her türlü ideolojik prangadan kurtarmaya, toplumsal barışın, farklılıklarla bir arada yaşamanın ve insan haklarına dayalı demokratik toplum düzeninin temeli olarak yapılandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

YASAKLAR DÖNEMİ GERİDE KALDI

Eğitim alanındaki demokratikleşme sürecini sağlayan Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, kısıtlama ve yasaklar döneminin geride kaldığını vurguladı. Tekin, eğitim alanını, uzun vadeli vizyonla, stratejik kararlılıkla ve toplumsal sorumluluk bilinciyle ele alacaklarını dile getirdi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni, eğitim alanındaki mücadelenin yeni bir safhası gördüklerini ifade eden Tekin, eğitim sistemine değer temelli, yerli ve milli zemin bir kazandırarak, kültürel sürekliliği sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

KURUMSAL YAPILAR YIPRATILMAYA ÇALIŞILIYOR

MESEM'lerle ilgili eleştirileri hatırlatan Tekin, mesleki eğitimin Türkiye'nin iktisadi ve ahlaki omurgalarından birisi olduğunu ifade etti. Bu alandaki tartışmaların arka planında 28 Şubat süreciyle zihinlere yerleştirilen kırılmaların bulunduğuna dikkati çeken Tekin, katsayı uygulamalarıyla meslek liselerinin ve imam hatiplerin kapılarını kapatan anlayışın başka kavramlar üzerinden aynı kurumsal yapıları yıpratmaya çalıştığını belirtti. Mesleki eğitimin sorun gösterildiğini dile getiren Tekin, MESEM'in, kökleri 1977'ye uzanan çıraklık eğitimini örgün eğitimin parçası haline getiren program türü olduğunu kaydetti.

TUTARSIZLIĞINIZIN ALTINI ÇİZİYORSUNUZ

Tekin, CHP'nin seçimler öncesi bu konulardaki vaatlerini sıralayarak, "Şimdi soruyorum arkadaşlar, gerçek düşünceniz ne? Art arda 3 seçimde birbirini tamamen nakseden öneriler... Bu nasıl bir tutarlılık anlayışıdır, bu nasıl bir siyaset anlayışıdır. Siz 5 ayrı seçim bildirgesinde 5 ayrı eğitim kurgusunu peş peşe kurgulayan, sıralayan bir siyasi hareket olarak, bugün burada 'sürekli değişiklik yapıyorsunuz' eleştirisi getirirken, aslında kendi tutarsızlığınızın altını çiziyorsunuz." dedi.

'BU SİZİN İÇİN BİR KAÇIŞ CÜMLESİ'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "arınma" çağrısına "CHP arınacaksa bizi eskiye döndürmek isteyen bu zihniyetten arınacak" cevabı verdiğini söyleyen Tekin, şunları kaydetti: "Bu sizin için bir kaçış cümlesi. Eğer siz 'bizden önceki zihniyet eski zihniyetti, ondan arınıyoruz' diyorsanız saygı duyuyorum. Ben ise AK Parti kadrolarında siyaset yapan bir arkadaşınız olarak, benden önce 2002'den bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı yapan bütün bakanlarımızla, yaptıklarıyla gurur duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretim süreçlerinden, yürüttüğü işlerle gurur duyuyorum. Bu sayede Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı olarak katıldığımız bütün uluslararası toplantılarda, Türkiye, eğitim öğretim süreçlerinde bu devrimi nasıl başardığını gururla anlatmaktan mutluluk, huzur duyuyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olarak, Türk milletinin, milli iradenin temsilcisi olarak sizlerden de istirhamım, bizi, yaptıklarımızı, gurur duyacak şeyler olarak görün. Sizin de gurur duymanızı sağlıyor, gurur duymanız için mücadele ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı olarak huzurlarınızda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran, hayat veren, bütün referans ilkelerini göz önünde bulunduran bir ekiple çalışarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, vatandaşlarına yakışır bir eğitim öğretim sistemi kurgulamak için gece gündüz çalışıyoruz."

ZİHNİYETİNİZLE YÜZLEŞİN

Tekin, "CHP Grubunun 3 tane standart eleştirisi vardı. Bunlardan biri, çok fazla bakan değişti eleştirisi. 23 yıllık süreç içerisinde ben 9'uncu Bakanım. CHP, tek parti döneminden bugüne uzanan süreçte kendi muhasebelerini yapmadan, bizleri bu ülkenin çocuklarına yıllarca adaletsizliği miras bırakan zihniyetinizle yüzleşmeden, bugün burada bize istikrardan bahsedemezsiniz" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞIMIZ HER ŞEYİN ARKASINDAYIZ

CHP'nin 2002 yılında seçim bildirgesi, 'Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız' demiş. 2002 yılında iktidara gelseydiniz 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecektiniz. 2007'yi de kazansaydınız eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktınız. 2015'te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktınız. 2023'te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktınız. Biz iktidardayken yaptığımız her şeyin arkasındayız. Siz daha iktidara gelmeden ne söylediğinizin bilincinde, farkında bile değilsiniz.

5 AYRI SEÇİM BİLDİRGESİ

Önce merkezi sınava karşıyız, sonra merkezi sınavları güçlendireceğiz sonra da merkezi sınavların sayısını artıracağız. 5 ayrı seçim bildirgesinde, 5 ayrı eğitim kurgusunu sıralayan siyasi aygıt olarak sürekli değişiklik yapıyorsunuz eleştirisi yaparken kendi tutarsızlığınızın altını çiziyorsunuz. Eğitim gibi kuşaklara dokunan bir alanda temel metinlerini seçimden seçime değiştiren bir yaklaşımın bu millete söyleyecek sözü olmayacağını siz de benim kadar biliyorsunuz. Attığımız her adımı aynı istikamete bağlamaya, çalışıyoruz. Sizden de beklentimiz bu. Bu ülkenin çocuklarının önüne hangi çerçeveyi koymak istediğinizi bir netleştirin.