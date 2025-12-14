Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Buluşmaları "Kampüs" programını bu akşam 18.00'de TV kanalları ve Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.