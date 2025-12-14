Başkan Erdoğan gençlerle bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik Buluşmaları “Kampüs” programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan'ın gençlerle söyleşisi akşam saat 18.00'de yayınlanacak.
Başkan Erdoğan, gençlerle bir araya geldi.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Buluşmaları "Kampüs" programını bu akşam 18.00'de TV kanalları ve Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, gençlerle bir araya geldi. Gençlik Buluşmaları "Kampüs" programını bu akşam 18.00'de TV kanalları ve Cumhurbaşkanımızın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/qotHwF7axH— Burhanettin Duran (@burhanduran) December 14, 2025