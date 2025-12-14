Cemevleri imar planlarında yer alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cemevlerinin imar planlarına işlenmesi için mevzuat çalışmalarına başlanacağını söyledi. Ersoy dün İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Sultan Cemevi'nde kanaat önderleriyle bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül, Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Karacaahmet Sultan Dergâhı Başkanı Muharrem Ercan'ın da katıldığı toplantıda Ersoy, kanaat önderleriyle buluşmanın kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasıyla sahadan gelen ihtiyaç ve taleplerin daha yakından takip edildiğini belirten Ersoy, bu çerçevede sorunların tespit edilerek çözüm odaklı adımlar atıldığını söyledi.

Bakanlık olarak ihtiyaçların karşılanması hususunda her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, cemevlerinin imar planlarında yer alacağını, planlama ve uygulama süreçlerinin bu çerçevede yürütüleceğini kaydetti. Bu arada Ersoy, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında da "Aynı sofrada buluşarak talepleri, beklentileri ve sahadan gelen başlıkları samimiyetle istişare ettik. Bu buluşmaların karşılıklı anlayışı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğine inanıyorum" ifadesini kullandı. DHA