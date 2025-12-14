Filistinlilerin yası nefesimin parçası

Geçtiğimiz salı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Emine Erdoğan'ın konuşma yaptığı "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programına katılan Filistinli gazeteci, yazar ve dört çocuk annesi Youmna El Sayed, SABAH'a yaşadıklarını anlattı: Her zaman Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin, halkın, kurumların ve yetkililerin desteğini hissettim. Filistin davasına karşı büyük bir empati ve anlayış gösterdiler ve bu bana derinden dokundu. Emine Erdoğan'ın yaptığı her konuşmada bana "Gazze ve Filistin özgür olana kadar mücadele etmeye devam etme umudu ve ilhamı" verdi.

Gazetecilik, Gazze'de büyürken tanık olduğum her şeye bir anlam verme, hayatta kalma yolum oldu. İsrail ordusu evimi bombaladıktan sonra bile haber yapmaya devam ettim. Filistinliler sevdiklerinin, yakınındakilerin kaybını sürekli yaşıyor. Bir kişiye yas tutmaya bile zamanınız kalmadan bir başkasını duyuyorsunuz. Bu, nefesinizin bir parçası haline gelen bir yas türü. Gazze'nin şimdi ihtiyacı olan şey acıma değil. Adalet, koruma ve başka tarafa bakmayı reddeden bir dünya.