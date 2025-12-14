Gönüller Mevlana’da huzur buluyor

Konya'da her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişiyi ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin himayelerinde her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Mevlana'nın 752'nci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl 'Huzur Vakti' temasıyla gerçekleştiriliyor. Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenlerin gündüz ve akşam kuşağını yurtiçi ve yurtdışından gelen binlerce kişi takip ediyor. Biletler günler öncesinden tükenirken, Kültür Merkezi'nin koltuklarını tamamen dolduran misafirler sema mukabelesini ilgiyle takip ediyor. Törenlerde 45 yıldır sahne alan Ahmet Özhan ise dinleyenleri mest ediyor.