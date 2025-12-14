İçişleri Bakanlığı'ndan "Beni Yeşil aradı" haberine yalanlama: 3 çağrı, yarım saat süren görüşme

İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yayınlanan "Telefonla arayan kişi 'Ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.