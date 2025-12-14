İçişleri Bakanlığı'ndan "Beni Yeşil aradı" haberine yalanlama: 3 çağrı, yarım saat süren görüşme
İçişleri Bakanlığı, bir gazetede yayınlanan "Telefonla arayan kişi 'Ben Yeşil' dedi" başlıklı habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.
3 ÇAĞRI, DAKİKALARCA SÜREN GÖRÜŞME...
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bir gazetede 11 Aralık'ta "Telefonla arayan kişi, 'ben Yeşil' dedi" başlıklı bir haberin yayımlandığı anımsatıldı.
Söz konusu aramayı yapan kişinin gazeteyi santral numarasından 9 Aralık'ta 3 kez aradığının belirlendiği belirtilen açıklamada, ilk aramanın 1 dakika 59 saniye, ikinci aramanın 15 dakika, üçüncü aramanın ise 13 dakika 34 saniye sürdüğü kaydedildi.
"ARAMA AÇIK CEZAEVİNDEN YAPILDI"
Açıklamada, arayan kişinin tespitine yönelik çalışma yapıldığı belirtilerek, "Aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı, aramayı yapanın ise C.A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir. Şahsın, 'adam öldürme, kasten yaralama ve mala zarar vermekten' suç kaydı bulunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.