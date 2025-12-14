Kayseri Büyükşehir’e Avrupa’dan en aktif belediye ödülü

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen 2025 ACES Europe Ödül Gecesi'nde "En Aktif Belediye" ödülüne layık görüldü. Avrupa genelinden 700'ü aşkın belediyenin temsil edildiği organizasyonda elde edilen bu başarı, Kayseri'nin spor alanındaki vizyonunu uluslararası düzeyde bir kez daha tescilledi. ACES Europe tarafından gerçekleştirilen gala programında Kayseri Büyükşehir Belediyesi; spor yatırımları, kapsayıcı projeleri, tesisleşme çalışmaları ve uluslararası organizasyonlardaki etkin rolüyle dikkat çekti. Ödülü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi adına Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ufuk Sekmen ile Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan teslim aldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ödülün ardından yaptığı değerlendirmede, Kayseri'nin sporda örnek şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "Daha önce 2024 Avrupa Spor Şehri seçilerek Altın Bayrak ödülünü alan Kayseri'miz, şimdi de Avrupa'da 'En Aktif Belediye' unvanıyla gururlandırıldı. Bu ödül Kayseri'ye yakıştı. Gençlerimiz ve geleceğimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. Son yıllarda hayata geçirilen spor tesisleri, olimpik yatırımlar, dağ ve doğa sporları projeleri ile çocuklar ve gençlere yönelik spor destek programları sayesinde Kayseri, spor turizminin önemli merkezlerinden biri hâline geldi.