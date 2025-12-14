Medeniyetimizin şifa anlayışı modern bilimle buluşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi bünyesindeki Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) tarafından hayata geçirilen Darüşşifa Psikoterapi Merkezi Açılış Töreni'ne katıldı. Emine Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları şu şekilde: "Değerli misafirler, darüşşifalar Anadolu'nun şefkat abideleridir. Bizler gerçekten de çok özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Anadolu; Hititler'den Romalılara, Selçuklulardan Osmanlılara kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, insanlığın ortak hafızasının biriktiği topraklardır. Tıp ilmi de burada köklenmiştir. Büyük bir çağ karanlığıyla boğuşulurken, 'Anadolu kandilleri' olarak anılan âlimler Anadolu'yu ilimle aydınlatmıştır. Mesela Orta Çağ Avrupası'nda ruh hastalıklarından muzdarip insanlar ağır işkencelere maruz bırakılmış, hatta ateşe atılarak bu yolla ruhlarının kurtarıldığına inanılmıştır. Oysa Anadolu'da, özellikle 13'üncü yüzyılda ruhsal hastalıklar ilaçla, müzikle ve su sesiyle tedavi edilmiştir. Velhasıl bütün yollar bize bir kez daha şunu gösteriyor: Anadolu, insanlık için yeniden parlayacak bir yıldızdır.

HAYAT BİR İMTİHAN

Hâlihazırda yaklaşık 300 milyon kişi depresyonla, 284 milyon kişi ise anksiyete bozukluklarıyla mücadele ediyor. Bugün dünyada bu rahatsızlıklar çoğunlukla antidepresanlarla tedavi edilmeye çalışılıyor ve ne yazık ki bu ilaçların reçete edilme oranı da hızla artıyor. Bu tablo bize, ruh sağlığı hizmetlerinin psikoterapilerle desteklenmesinin ne kadar hayati olduğunu açıkça gösteriyor. Bu merkezde medeniyetimizin şifa anlayışı, modern bilimle buluşuyor. Şefkatle insan onurunun birleştiği bu yaklaşım, başlı başına bir yöntem hâline gelmektedir. Bildiğiniz üzere Türkiye, hâlihazırda sağlık turizminde küresel bir merkezdir. 2024 yılında bir buçuk milyonu aşkın insan sağlık hizmeti almak için ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu insanlar, Türkiye'nin iyileştirici gücünden ve şifa veren ellerinden istifade etmiştir. Açıkçası medeniyet temelli yaklaşımımızın, ruh sağlığı alanında da dünyaya söyleyecek güçlü bir sözü olduğuna inanıyorum.

İHYA, KÖKLERLE MÜMKÜNDÜR

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Biz Cumhuriyet'i kurduktan sonra, Osmanlı'nın son dönemindeki önemli fikri birikime adeta sırtımızı dönerek bu kuruluş yolculuğuna çıktık. Bir bitkiyi kendi toprağından ve besin kaynağından koparıp başka bir ortama taşıdığınızda nasıl bir sonuç beklenirse, biz de millet olarak benzer bunalımları ve krizleri yaşadık. Bu mücadelelerle yüzleşirken yeniden beslenmemiz gereken kökler ise son derece açıktır. İstikbal elbette göklerdedir; ancak yapraklarımızın yeni yüksekliklere ulaşabilmesi, köklerimizden aldığımız enerji ve besinle mümkündür. Bugün Cumhurbaşkanımızın son 23 yıldaki güçlü liderliği sayesinde milletimizde yeni bir özgüven ve yeni bir bilinç düzeyinin oluşmaya başladığını görüyoruz."