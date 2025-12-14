Otellerde yangın riskine sıkı denetim

Bolu Kartalkaya Grand Otel yangınının hemen ardından TBMM hem olayı araştırmak hem de bundan sonra büyük facialar yaşanmasının önüne geçecek önerilerde bulunmak için araştırma komisyonu kurdu. Komisyon taslak raporunu hazırladı. Rapor komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda son şekli verilerek TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Rapor daha sonra da Genel Kurul gündemine gelecek. Kartalkaya Araştırma Komisyonu raporunun öneriler bölümünde şunlar yer aldı:

PERİYODİK BAKIM: Otel, fabrika, işyeri gibi tüm binalarda 2-4 yıllık aralarla periyodik yangın denetimi yapılsın. Bu konuda itfaiyeler ya da özel kuruluşlara yetki verilsin. Denetimin hangi aralıklarla yapılacağını binanın kullanım şekli belirleyecek. Rafineri gibi yüksek riskli yerler daha sık, riski düşük yerler ise daha uzun sürelerde denetlenecek. Yüksek riskli yerlerin denetimleri özel şirketler yerine kamu tarafından yapılacak.

İŞLETME RUHSATI: Kartalkaya olayında olduğu gibi bazı durumlarda kamu kurumları arasında denetimde kopukluklar oluşuyor. Kurumlar 'Bu bizim sorumluluk alanımızda değil' diyebiliyor. Raporda yargın konusundaki sorumluluk için 'İşletme ruhsatını kim veriyorsa sorumluluk da onda olmalı denilecek.

ŞEHİRDEN UZAK YERLER: Şehir merkezinden uzak yerlerdeki turistik alanlarda ya otel sahipleri tarafından ya da başka yöntemlerle ilk müdahale için itfaiye birimleri oluşturulsun. Bu konuda otel sahipleri tarafından Uludağ'da kurulan itfaiye birimi örnek gösterildi.

AFAD'A YETKİ: Büyükşehirler dışındaki illerin itfaiyelerine standart koymak, denetlemek gibi görevler AFAD'a verilmesin. Denetimler ile itfaiyelerin standartları da yükseltilsin.

STANDART OLUŞTURULSUN: Otel, fabrika gibi yerler için yangın standartları oluşturulsun. Örneğin, otellerin yangın merdivenleri, yapı malzemelerinin seçimi, kapı aralıklarına kadar standart konulması gibi. Gökdelenlere ise özel yangın söndürme sistemleri kurulması da önerisi de raporda yer alıyor.