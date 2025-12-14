Şehit aileleri birlik için buluştu

Diyarbakır'da "Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizle Birlik ve Beraberlik Buluşması" programı düzenlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ile Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programa, farklı illerden gelen şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftüsü Celal Büyük tarafından dua edildi, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan "Terörsüz Türkiye" adlı belgesel izlendi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, "Bu birliktelik, kararlılığımızı ve kardeşliğimizi büyüten bir dayanışma tablosudur" ifadelerini kullandı. AA