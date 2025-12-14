Z kuşağı dünyayı korkutucu buluyor

Yeni yayımlanan bir çalışma, Z kuşağının dünyayı "korkutucu" bulduğunu ortaya koydu. Montclair Eyalet University'den Prof. Gabriel Rubin, 1997- 2012 doğumlularla yaptığı kapsamlı görüşmelerde gençlerin dünyayı algılama biçimini inceledi. Araştırmada 107 gençle siyaset, risk ve protesto kültürü üzerine yapılan uzun görüşmeler sonunda katılımcıların büyük bölümünün "Z kuşağı dünyayı korkutucu bir yer olarak görüyor" ifadesine katıldığı belirlendi. Çoğu genç, kendi hayatları açısından da dünyanın "ürkütücü" olduğunu söyledi. Gençlerin en yoğun kaygı duyduğu alanlar arasında sosyal medyanın etkileri, ekonomik belirsizlik, okul saldırıları, siyasi kutuplaşma, suç oranları, göçmen hakları ve ruh sağlığı sorunları yer aldı. DIŞ HABERLER