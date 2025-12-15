AKINCI, BOZOK ve KAYI-30 ile hedefi tam isabet vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI- 30 SİHA mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu. Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin millî mühimmat ve millî platform başarılarına değinerek, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatları, Bayraktar AKINCI'dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerini kullandı.