Bakan Fidan’dan ’Gazze Barış Planı’ diplomasisi

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

'GAZZE GÜNDEMİ'

Görüşmede, Gazze Barış Planı'yla ilgili son gelişmeler değerlendirildi.