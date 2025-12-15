Bakan Yerlikaya: "103 terörist ikna yoluyla teslim oldu"

Ulusal güvenliğin sadece kara, hava ve denizlerle sınırlı olmadığını ifade eden Yerlikaya, "Yeni mücadele alanlarımızdan biri de sınırları olmayan bir dünyadan oluşuyor. O da siber dünyadır. Bu siber dünyanın her bir yanı karanlık dehlizlerle dolu. Klavye başında sinsice bekleyen 'yeni nesil düşmanlar' var. Deepfake videolar, siber zorbalık, sanal bahis ve sanal kumar platformları bir tıkla başlayan süreç, hayatları karartabiliyor. Orada yapılan bir saldırı, burada bir evladımızın hayatına, bir vatandaşımızın mahremiyetine zarar verebilmektedir. İşte bu nedenle siber devriyelerimiz teknolojik donanımı, yapay zekâ destekli istihbarat analizleri ve ileri seviye tarama sistemleriyle 7 gün 24 saat görev başındadır. Bu kararlılıkla terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrimiçi çocuk istismarlarına karşı çok yönlü operasyonlar yürütüyoruz. Avrupa ülkeleri İçişleri Bakanlıkları 2024 verilerine göre siber suçlarda aydınlatma oranımız ülkemizde yüzde 86. Bu oran İspanya'da yüzde 13, Almanya'da yüzde 32" dedi.

Uyuşturucuya karşı savaş açtıklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, "Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk. Ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmek. Sadece bu yılın 11 ayında zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 40 bin 346 şahıs tutuklandı. Son 2,5 yılda tutuklananların sayısı 96 bin oldu. İllerimizde eş zamanlı düzenlediğimiz Narkokapan operasyonlarıyla sokaklarımızı torbacılardan temizliyoruz. Bu operasyonlarımızdaki tutuklama oranımız yüzde 96. Son 2,5 yılda 349 narkotik organize suç örgütünü çökerttik. Sadece bu yıl narkotik suçlarından hapis cezalı aranan 31 bin 390 şahsı yakaladık. Kırmızı bültenle narkotik suçlardan aranan 51 yabancı şahsı ülkemizde yakaladık. Kırmızı bültenle narkotik suçlarından aramakta olduğumuz 64 şahsın ülkemize iadesini sağladık. Yine bu yıl düzenlediğimiz operasyonlar sonucunda 47 ton uyuşturucu madde, 130 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

Göçe yalnızca bir "güvenlik" meselesi olarak değil, aynı zamanda insani, sosyolojik ve uluslararası boyutları olan çok yönlü bir olgu olarak yaklaştıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Her adımımızı hukukun, merhametin, vicdanın ve medeniyet değerlerimizin rehberliğinde atıyoruz. Bunu yaparken de kamu düzeninden asla ödün vermeyen bir dengeyi titizlikle koruyoruz. Türkiye bu yönleriyle tüm dünyaya örnek olan bir 'model ülke' konumundadır. Düzensiz göçe karşı verdiğimiz kararlı mücadeleyle ülkemiz, düzensiz göçe hedef olmaktan ve transit göç rotası olmaktan çıkmıştır. Düzensiz göçle mücadelede odağımız, göçmen kaçakçılığı organizatörleridir. Bunlara karşı yaptığımız operasyonlar sonucu sadece bu yıl 4 bin 88, son 2,5 yılda ise 11 bin 928 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. Yine bu yıl 105 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Düzensiz göçe karşı tavizsiz tutumumuz sayesinde vize, vize muafiyeti veya ikamet süresi biten 374 bin yabancı da kendiliğinden çıkış yaptı. Düzensiz göçle mücadelede, entegre sınır yönetimi kuran, son teknolojiyi sahada uygulayan bir devletiz. Sınırlarımızda bin 323 kilometre güvenlik duvarı, bin 755 kilometre devriye yolu inşa ettik. Bu dönemin en önemli yeniliklerinden biri de Mobil Göç Noktası araçlarımızdır. 81 ilimizde 375 Mobil Göç Noktası ile sahadayız. 8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı. Türkiye olarak bir yandan düzensiz göçle mücadele ederken, diğer yandan düzenli göçe yönelik çekim merkezi olacak politikalarımızı da sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

"BU YILIN İLK 11 AYINDA 3 MİLYON 235 BİN PASAPORT VERDİK"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Bu yılın ilk 11 ayında 3 milyon 235 bin pasaport, 7 milyon 921 bin yeni kimlik kartı ve 5 milyon 602 bin yeni tip sürücü belgesi verdik. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, bu yılın ilk 11 ayında 88 milyon çağrı aldı. Bu çağrılara reaksiyon süremiz 2,86 saniye olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.