Başkan Durbay hayatını kaybetti

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37) vefat etti. Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesi'ne yatırılmıştı. Başhekim Serkan Saka, "14 günlük sürecin 13 gününü yoğun bakımımızda takip ettik. Kalbi durdu, bir saatlik müdahalemize rağmen yanıt vermedi. Multi organ yetmezliği ve metastatik kolon kanseriyle takip ettik. Tıbben ne gerekiyorsa yaptık ama buraya kadarmış" dedi. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sayın Gülşah Durbay Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve Manisa Şehzadeler halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."