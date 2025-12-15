Belediye başkanına sahte yazışmayla şantaj! O görüntüler A Haber’de

"DEĞİL 40 MİLYON BU MİLLETİN 4 LİRASINI BİLE SİZE YEDİRMEM"

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, A Haber'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Dediler ki elimizde bir takım kurgulanmış dosyalar var. Ve bu dosyaları sunarak sizden milyonlarca lira para istiyoruz. Bu parayı verirseniz biz bunları unuturuz şeklinde şantaj yapmaya kalktılar. Ben de 'Değil 40 milyon bu milletin 4 lirasını bile size yedirmem' dedi.