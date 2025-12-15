Belediye başkanına sahte yazışmayla şantaj! O görüntüler A Haber’de
Adapazarı Başkanı Mutlu Işıksu'ya, bir avukat tarafından oluşturulan sahte yazışmalarla şantaj yapılmak istendiği ortaya çıktı. Işıksu, kendisinden 40 milyon lira istendiğini belirterek, "Vermezseniz belediye başkanlığınız biter, millete rezil olursunuz' diyerek şantaj yapmaya kalktılar.” dedi. Savcılığa hemen suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Işıksu, "Değil 40 milyon bu milletin 4 lirasını bile onlara yedirmem" dedi.
Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'ya sahte yazışmalarla ve kurgularla şantaj yapılmak istendiği ortaya çıktı.
Çete üyesi bir avukat, oluşturduğu sahte yazışmalarla belediye başkanının makamına kadar giderek para istedi, tehditler savurdu.
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: Makamımda tehdit ettiler
Belediye Başkanı Işıksu'dan 40 milyon lira isteyen çete üyesi, aksi halde siyasi hayati bitirilmekle tehdit edildi.
"DEĞİL 40 MİLYON BU MİLLETİN 4 LİRASINI BİLE SİZE YEDİRMEM"
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, A Haber'e yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Dediler ki elimizde bir takım kurgulanmış dosyalar var. Ve bu dosyaları sunarak sizden milyonlarca lira para istiyoruz. Bu parayı verirseniz biz bunları unuturuz şeklinde şantaj yapmaya kalktılar. Ben de 'Değil 40 milyon bu milletin 4 lirasını bile size yedirmem' dedi.
Dolayısıyla bunu duyar duymaz hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu hazırladıkları kurguları ve yapmaya kalktıkları şantajları da ortaya koydum.
Direkt para istediler. Vermezseniz belediye başkanlığınız biter, millete rezil olursunuz gibi şantaj yapmaya kalktılar."