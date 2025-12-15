Özgür Özel’in Kamer Genç’in mezarı başında rakı içtiği anlar ortaya çıktı! Avukatından sert tepki

Hayatını kaybeden Tunceli eski milletvekili Kamer Genç'in mezarı başında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın rakı içtiği skandal görüntüler paylaşıldı. Kamer Genç'in avukatı Ergün Özer, TGRT Haber'de yayınlanan bir programda görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel'e rakı tepkisi: "Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur"

'HATIRASINA HAKARET'

Görüntüleri büyük bir üzüntüyle izlediğini belirten Özer "Bu vefat eden kişinin hatırasına hakarettir. Bu en hafif tabiriyle saygısızlıktır" sözlerine yer verdi.

'KESİNLİKLE BÖYLE BİR TALEBİ YOKTUR'

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da bulunduğu görüntülerde "Genç'in vasayeti" savunmasına ayrıca tepki gösterildi. Özer "Kamer Genç'in kesinlikle böyle bir talebi yoktur" ifadelerini kullandı.

DAVA AÇILACAK

Ergün Özer, Genç'in ailesi ile istişare yapıldıktan sonra gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını dile getirdi.

'KALABALIK DAĞILINCA RAKILARI GETİRMİŞLER'

Görüntülere dair açıklamalarda bulunan Gazeteci Fatih Atik "Bu görüntüler 5 yıl öncesine ait. Kalabalık dağıldıktan sonra rakıları getirmişler" açıklamasında bulundu.