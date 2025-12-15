İBB’den doğa katliamı

Arnavutköy'de bulunan Bolluca Mavi Göl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu. Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, İBB tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu. Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla düştü. Suyun yerini alan çamur tabakasında çok sayıda balık oksijensiz kalarak öldü. İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpınarak topluca öldüğü görüldü.