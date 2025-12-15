İletişim Başkanı Duran: Türkçe, ortak değerlerimizin taşıyıcısıdır

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Dünya Türk Dili Ailesi Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Duran, "Türk dili, asırlardır gönülleri birbirine bağlayan; ortak tarihimizin ve kültürümüzün en güçlü temellerinden biridir. Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Anadolu'dan Orta Asya'ya, Kafkasya'dan Balkanlar'a, Akdeniz'den Hazar'a uzanan geniş coğrafyada aynı dili konuşan tüm kardeş halklarını muhabbetle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle: 'Birliğimiz gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasını her alanda kuvvetli kılmayı, farklı meydan okumalar karşısında daha dirençli ve dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz.' Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında güçlenen iş birliğimiz, ortak dilimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarılmasına öncülük etmektedir. Türkçe, yalnızca bir iletişim aracı değil; ortak değerlerimizin, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır. Türk dilinin zenginliğini yaşatan, onu koruyup geliştiren tüm kurumlarımıza, akademisyenlerimize ve gönül erlerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Birliğimizin temeli olan dilimizin her kelimesi, geleceğe uzanan ortak sesimizdir" dedi.