Haberler

Gündem Haberleri

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular

SON DAKİKA | Kabine Toplantısı başladı! İşte masadaki konular

Son dakika haberleri: Kabine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantı kapsamında, terörsüz Türkiye çalışmalar, terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor

Giriş Tarihi: 15 Aralık 2025 16:48 Son Güncelleme: 15 Aralık 2025 16:59

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı. İŞTE MASADAKİ KONULAR Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmalar, terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor. Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak. Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak. 10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı, milli güvenlik tedbirleri kapsamında atılacak olası adımlar konuşulacak.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.