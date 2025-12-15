Kırmızı bültenle aranan 24 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 20 ve ulusal seviyede aranan 4 suçlunun Gürcistan, Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bu kişilerin 19'unun Gürcistan'dan, diğerlerinin ise ö teki ülkelerden getirildiğini belirten Yerlikaya, çalışmanın Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde gerçekleştirildiğini kaydetti. Türkiye'ye getirilen şüphelilerin, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Çocuğun cinsel istismarı', 'Kasten öldürme', 'Dolandırıcılık ve sahtecilik', 'Uyuşturucu madde ticareti've 'Göçmen kaçakçılığı' gibi suçlardan arandığı belirtildi.