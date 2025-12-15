Millet düşmanlarına karşı dikkatli olun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi'nde düzenlenen AK Parti Gençlik Buluşmaları Kampüs Programı'na katıldı. Erdoğan, 81 ilden 207 üniversiteden gelen öğrencilerin sorularını cevapladı, onlarla sohbet etti. Erdoğan, şunları söyledi:

TÜRKİYE'NİN ASRI: Gençlik buluşmalarına yeniden "Bismillah" diyoruz. Türkiye'nin pırıl pırıl yüzlü üniversiteli gençleriyle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Biz, onca imkânsızlığa rağmen surda bir gedik açmayı başardık. Şimdi o gediği büyüterek zaferi kucaklayacak olan sizlersiniz. 21'inci yüzyılı Türkiye'nin asrına çevirecek; gemiyi menziline ulaştıracak ve küresel liderliğini kabul ettirmiş bir Türkiye'ye, ben sizlerle birlikte kavuşacağımıza inanıyorum.

DİKKATLİ OLUN: Türkiye'de gençlere hep "elde var bir" mantığıyla bakanlar olmuştur. Bunları, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a ve 12 Eylül'e kadar Türkiye'nin demokrasi yolculuğunu kesintiye uğratan tüm darbecilerde ve darbelerde görürsünüz. Ama biz böyle bakmadık. Biz gençlere inandık ve gençlerle yol yürümenin faziletine inandık. Gençleri sağcı, solcu, Alevi, Sünni diye ayırıp kışkırtarak sokaklarımızı alev topuna çevirenleri de görürsünüz. Bunları, Gezi olaylarında ağaç bahanesiyle hükümeti devirmeye çalışırken görürsünüz. Bunları, halkın parasını yağmalayan suç örgütlerini yargıdan kaçırma teşebbüslerinde görürsünüz. Bunları şimdi de sosyal medyada farklı maskeler altında provokatörlük yaparken görürsünüz. Genç kardeşlerim; bu istismarcılara, bu millet düşmanlarına karşı dikkatli olmanızı özellikle rica ediyorum. Sakın bunlara aldanmayın. Kendiniz için, mürüvvetinizi görmek isteyen anne babalarınız için, bu milletin ve bu ülkenin aydınlık geleceği için lütfen gençler, bunlara fırsat vermeyin. Kendi geleceğinize de ülkemizin geleceğine de sahip çıkın.

BENİM BAYRAĞIM YERDE DURAMAZ: (Türk bayrağını yerden kaldırdığı videoların gösterilmesi üzerine) Bu millî ruhtur, bu milliliktir, bu yerliliktir. Yerlere her milletin bayrağını koymuşlar ama kimsenin umurunda değil. Ama benim umurumda. Benim bayrağım yerde duramaz. Unutmayın, sizler de hiçbir zaman bayrağımızı yerde süründürmeyeceksiniz.

SİLAHLAR YAKILDI: Şu an itibarıyla gerek Güneydoğu'da gerek Doğu Anadolu'da, belki birkaç mağara kaldı ama bunun dışında her yeri temizledik. Bu temizlik harekâtı da devam ediyor. Parlamentodaki arkadaşlarımız da terörsüz Türkiye ile ilgili görevlerini üstlendiler ve bu çalışmaları süratlendirdik. Bu şekilde devam ediyor. Mağaralar boşaldı, silahlar yakıldı, yakılıyor. Şu an itibarıyla da hamdolsun, Güneydoğu'ya ve Doğu Anadolu'ya artık bir sulh ve sükûn gelmiş vaziyette.

AKINCI VE KIZILELMA: Gerek Akıncı gerek Kızılelma... Bunlar şu anda kendi füzemizi havada ateşleyerek, hamdolsun hedefi vurma noktasına geldiler. Bu, Türkiye için çok çok önemli bir adım. Yatırımlarımıza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Tabii burada özellikle İsrail'in yaptığı ihanetleri bir kenara koymak mümkün değil. Ama bu ihanetlerin karşısında en büyük güç kimdir, neresidir derseniz; burasıdır. Bunu birlikte yapacağız.

'YAPAMAZ' DEDİLER, YAPTIK: CHP'nin "Bunlar bunu yapamaz, yetiştiremez" dedikleri yerlerde, biz hem deprem konutlarını yaptık, hem köy evlerini yaptık ve artık vatandaşlarımız yerleşir hale geldi. Bir taraftan inşa ediyoruz, bir taraftan da açılışlar ve deprem konut teslim törenlerini yapıyoruz.

SÖYLEDİKLERİMİZ TRUMP'TA İZ BIRAKTI

(Gazze'de ateşkes süreci) Biz her türlü adımı atıyoruz. Bir BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalar, özellikle Gazze'nin daha çok dayanma gücüne erişmesine vesile oldu. Aynı şekilde yine BM Genel Kurulu'nda, dar kapsamlı olarak Sayın Trump'la yaptığımız toplantıda da özellikle Müslüman ülkelere mesajımızı verdik. Ama burada Türkiye olarak bizim söylediklerimiz, Trump'ın yanında iz bıraktı. Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bundan geri adım atmak yok. Geri adım atarsak, Allah'a da Gazze'ye de bunun hesabını veremeyiz.

O ŞİİRİ YENİDEN OKUDU

MİNARELER SÜNGÜ, KUBBELER MİĞFER...

Programda söz alan bir genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, okuduğu şiir nedeniyle yaşadığı hapis sürecinin siyasi yolculuğunda neyin başlangıcı olduğunu sorarak, şiiri yeniden okumasını istedi. 4 ay hapiste kalmasına gerekçe yapılan Ziya Gökalp'e ait "Minareler süngü, kubbeler miğfer" dizelerini içeren 'İlahi Ordu' şiirini yeniden okuyan Erdoğan, "Bu, aynı zamanda Ziya Gökalp'le eş anlamlı olarak da söylenen bir şiirdi. Ama buna rağmen, ne olursa olsun, kimin okuduğu önemliydi. Oradan yaklaşılarak hemen dava açıldı. Hayırlısıyla biz de cezaevine gittik. Ama bakın, oradan çıktık. Fazla sürmedi. 15 ay sonra siyasette kapılar bize farklı bir şekilde açıldı. Yeni bir dünya kuruldu ve Türkiye'de yeni bir dönemin kapıları açıldı. Programda söz alan bir başka öğrenci, Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek, daha önce okuduğu şiirin CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından taklit edilmeye çalışıldığını ifade etti ve buna ilişkin hazırlanan bir videoyu izletti. Görüntüler üzerine gülümseyen Başkan Erdoğan, "Karıştırdı ya, 'Minareler mızrak oldu' diyerek..." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Konuşmaların ardından AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Başkan Erdoğan'ın gençlik yıllarında çalışıp para biriktirerek aldığı ilk kitap olan ve 1951'de altı cilt hâlinde basılan "Hukuk-ı İslamiye ve Kamusü'l-Ahkâm"ın ilk baskısını, Ankara'daki bir sahaftan temin ederek günün anısına Başkan Erdoğan'a takdim etti.