Son dakika haberi: Karadeniz’de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz üzerinden hava sahamıza yaklaşan bir hava izi tespit edilmiş ve rutin prosedürler kapsamında takibe alınmıştır.

Hava sahası güvenliğinin sağlanması amacıyla NATO ve milli kontroldeki F-16'larımıza alarm reaksiyon görevi verilmiştir. Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş; herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına meskûn mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür" denildi.