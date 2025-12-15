Nar tanesi gibi çoğalan iyilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) tarafından Taşyapı Şişli Etkinlik Alanı'nda düzenlenen "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın önceki günkü açılış programına katıldı. 'Bir Alışveriş, Bin İyilik' sloganıyla hayata geçirilen etkinliğin açılış törenine; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen, TOGEMDER Mütevelli Heyeti üyeleri ile Alişan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Bülent Serttaş, Cem Özkök, Amine Gülşe Özil, Saruhan Hünel başta olmak üzere moda, sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Programda, pazarda yapılan her alışverişin, nar taneleri gibi çoğalan ve yayılan bir iyilik hareketine dönüştüğü mesajı verildi. Konuşmalarda, narın tarih boyunca yalnızca bir meyve değil; birlikteliğin, bereketin ve dayanışmanın simgesi olarak kültürel hafızada yer aldığı ifade edildi. Program kapsamında, TOGEM-DER'in yıllardır sürdürdüğü iyilik yolculuğunu simgeleyen anlamlı bir ritüel de gerçekleştirildi. Emine Erdoğan, iyiliğin nesilden nesile aktarılmasını temsilen toprağa nar fidesi dikti. Ardından TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ve programa katılan sanatçılarla birlikte aile fotoğrafı çekildi.

BAĞIŞ İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Açılışın ardından Emine Erdoğan, mobilyadan giyime, ayakkabıdan aksesuara, ev eşyasından elektronik ürünlere kadar markalar tarafından bağışlanan yeni ürünlerin satışa sunulduğu pazarı gezdi. Stantları tek tek ziyaret eden Erdoğan, pazara gelen misafirlerle yakından ilgilendi. Emine Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine bağışlanmak üzere alışveriş yaparak projeye destek verdi. Etkinliğe ilişkin sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak. Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak." Emine Erdoğan, paylaşımında iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını da diledi.