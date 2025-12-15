Ömer Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki: Siyasi iftira

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çelik, Özgür Özel'in söz konusu ifadelerini "Siyasi bühtan" olarak tanımladı. Bu sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz Alevi canlarımıza dönük böyle çirkin yakıştırmaları nefret söylemi sayarız ve kökten reddederiz. AK Partimiz bu çirkin ve yakışıksız sözlerle yan yana getirilemez. Böylesi siyasi iftiraların muhalefet yapmakla ilgisi yoktur. Alevi canlarımızın değerlerinin, 'yalan siyasetiyle' partimize iftira atmak için bu şekilde anılması çok üzücüdür. Herkes sorumlu siyaset yapmalıdır. Vatandaşlarımızın değerleri asla siyasi polemik konusu yapılmamalıdır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile Alevi vatandaşlar arasındaki derin muhabbete kimsenin gölge düşüremeyeceğini belirten Çelik, "Yine CHP tarafından iktidarımıza 'gayrı milli' denmesi, tümüyle 'gayrı meşru'dur. Çok partili hayata geçtiğimizden beri 'milli stratejilerin' devlet hayatımızda en güçlü şekilde kurumsallaştığı bir dönemdeyiz. Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği 'yerli ve milli özgüven devrimi' dünyadaki tüm güç odaklarının dikkatle takip ettiği milli sonuçlar üretmeye devam etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.