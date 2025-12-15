SON DAKİKA | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki ana gündem maddeleri

Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe Külliye'sinde toplanacak. Yılın son toplantısı olması beklenen Kabine Toplantısı'nın ana gündeminin 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için yapılan çalışmalar olması terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına uymamasına ilişkin atılacak adımların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor. Ayrıca kabinede milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret çalışmalarının gündeme gelmesi öngörülüyor.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN

Son dakika haberi: Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmalar, terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor. Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahaya yansımaları, istihbarat raporları doğrultusunda ele alınacak. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini doğrudan ilgilendirmesi sebebiyle Suriye'deki gelişmelere mercek tutulacak.

10 Mart mutabakatına uymayan terör örgütü SDG'ye karşı, milli güvenlik tedbirleri kapsamında atılacak olası adımlar konuşulacak.

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca çalışanın merakla takip ettiği asgari ücret çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak.

Hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ilk komisyon toplantısı sonrası kapsamlı değerlendirme Beştepe'de yapılacak. Yaklaşık 7 milyon çalışanı etkileyecek zam oranının 31 Aralık'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki ana gündem maddeleri

YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELE

Kabine Toplantısı'nda, sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele tüm boyutlarıyla ele alınacak. Eylem planı kapsamında cezaların artırılmasına yönelik başlatılan çalışma görüşülecek. Yasa dışı bahis ile etkili mücadelede atılacak ilave adımlar belirlenecek.

DIŞ POLİTİKA DA MASADA OLACAK

Rusya ile Ukrayna arasında barış çabaları, Gazze'de yaşanan insanlık dramı başta olmak üzere dış politikadaki gelişmeler gündeme gelecek.

Türkiye'nin öncülüğünde sürdürülen diplomatik çalışmalar, uluslararası toplumla birlikte atılacak adımlar değerlendirilecek.