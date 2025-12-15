SON DAKİKA | Başkan Erdoğan kabineyi topluyor! İşte masadaki ana gündem maddeleri

Son dakika haberi: Kabine bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun gündemle toplanacak. Toplantı kapsamında terörsüz Türkiye çalışmalar, terör örgütü SDG'nin tutumu başta olmak üzere birçok konunun masada olması bekleniyor. Kabine toplantısının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye olacak.