Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı etkinliğini provoke eden şüphelilere dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Bahçelievler'de bir otelde Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen bir etkinlikte sloganlar atarak özel güvenlik görevlilerine de fiziki saldırı düzenleyen ve üzerinde Türkiye İşçi Partisi yelekleri olan 17 provokatör gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Başsavcılık 17 şüpheliye "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Basit Yaralama" suçlarından dava açıldığını duyurdu.

