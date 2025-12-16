1 ton uyuşturucu ile 6 milyon hap ele geçirildi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilçede çok sayıda adrese baskın yapıldı. Madde satıcısı 26 kişi yakalandı. Toplamda 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Eyüpsultan'da 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 30 milyon lira olan skunk esrar ve kokain ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceği" dedi.