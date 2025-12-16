1 ton uyuşturucu ile 6 milyon hap ele geçirildi

Emir SOMER Yunus Emre KAVAK
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 ilçede çok sayıda adrese baskın yapıldı. Madde satıcısı 26 kişi yakalandı. Toplamda 1 ton 144 kilo 396 gram uyuşturucu madde ve 6 milyon 888 bin 480 uyuşturucu hap ele geçirildi. 22 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Eyüpsultan'da 2 ayrı adrese uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 30 milyon lira olan skunk esrar ve kokain ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceği" dedi.