AK Partili Akbaşoğlu’nun cevabı CHP’lileri çıldırttı! İngiliz Başbakanından yardım isteyenler…

TBMM Genel Kurulu 'nda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmelerinin devam ettiği 7. Turda CHP'li Gökhan Günaydın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönelik "Vatandaş gün sayıyor, o sandık buraya gelecek, Sayın Şimşek siz de İngiltere'ye döneceksiniz" İfadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz alarak Günaydın'a sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, "Bir cümleyi sarf etmek zorundayım. İngiltere'ye gidecek Maliye Bakanımızla ilgili böyle talihsiz bir cümle kurulduğu için. İngiltere'ye gidecek olanlar Ekrem İmamoğlu'nun hırsızlık ve yolsuzluk dosyasında İngiliz Başbakanından yardım isteyenlerdir, 'Bizi yalnız bıraktın' diyenlerdir. Siz kendi suçunuzu bizim üzerimize boca etmeye çalışmayın" dedi.