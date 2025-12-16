Ardahan Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası

Ardahan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fakir Yılmaz, CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, 2019'dan bu yana Ardahan Belediyesi'nde ihalelerden imara, personel alımından belediye şirketlerine kadar birçok alanda sistematik usulsüzlükler yapıldığı öne sürüldü. Yılmaz, bazı belediye çalışanlarının tanık olarak dinlenmesi halinde iddiaların netleşeceğini belirtti.

Dilekçede ayrıca belediyeye bağlı ARBEL şirketi üzerinden naylon fatura kesildiği, SGK primlerinin ödenmediği öne sürüldü. Yeşil alan ve park olarak planlanan bölgelerin konuta açıldığı, imar planına aykırı biçimde kat artışları yapıldığı iddia edildi.