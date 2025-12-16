Haberler

Bakan Kurum tarih verdi: Hatay'da 455 bininci konutun anahtar teslimini yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de yaptığı sunumda deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, "27 Aralık’ta Hatay’ımızda, 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz" dedi.500 bin Sosyal Konut Projesi'ne de değinen Bakan Kurum, "Yeni yuvalarımızı 81 ilimizde yapacağız. Bunların 100 binini İstanbul’umuzda inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 20:27 Son Güncelleme: 16 Aralık 2025 20:38

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılına ilişkin faaliyetleri ve 2026 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Göreve gelmelerinde bu yana 50 bin çalışma arkadaşlarıyla 81 ilde 922 ilçeye hizmet götürmek için aşkla, azimle çalıştıklarını söyleyene Kurum, "Ankara'yı Anadolu'ya taşıma ilkesiyle hareket ederek her şeyin en güzelini hak eden milletimizi, daha güzel şehirlerde yaşatmak için 'Önce insan, önce millet' demeye devam ediyoruz. 81 şehrimizin ulusal ve küresel ölçekte marka değerini yükseltecek yeni vizyon projeleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Biz istiyoruz ki istisnasız her bir şehrimiz yeni yuvaları ve işyerleriyle, birbirinden güzel tarihi kent meydanlarıyla, sosyal, kültürel alanlarıyla, gölleri, denizleri ve millet bahçeleriyle, birer yıldız gibi parlasın. İstiyoruz ki; Selçuklu ve Osmanlı'nın emanetini omuzlarında taşıyan şehirlerimiz her açıdan güzelleşsin, çocuklarımız bu şehirlerde geleceğe güvenle baksın, memleketiyle, ülkesiyle gurur duysun. İşte bu anlayışla Cumhuriyet tarihimizin en nitelikli ve kapsamlı projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Özellikle de depremsellik açısından kritik bir coğrafya üzerine kurulmuş olan ülkemizin, yaşadığı afetlerde binlerce evladını toprağa vermiş milletimizin 'güvenli yarınları için' insanüstü bir gayretle çalışıyoruz. Ülkemizde hayatı durduran pandemiyle, Karadeniz bölgemizde sellerle, Antalya, Muğla ve İzmir'de yangınlarla, Elazığ, Malatya ve yine İzmir'de depremlerle sınandık. Afetlerin ardından hızla kolları sıvadık, 'ne bu aceleniz' diyenlere rağmen; yeni yuvaları 1 saat daha erken verebilmek için çabaladık. Devletin milletine olan borcunu ödemek için, her afet bölgesinde olduk, haftalarca oralardan ayrılmadık" ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremleri sonrası 11 ilde ilk konutların temellerini 15. günde attıklarını hatırlatan Kurum, "Yine 45. günde ilk evlerimizi teslim ettik. 'Devlet nerede?' diyenler oldu. Onlara, asrın felaketini asrın inşasına dönüştürerek cevap verdik ve 'Devlet, işte burada' dedik. Geçtiğimiz yıl yine bu kürsüde, '155 bininci konutumuzu teslim ettik' demiştik. Ve bugün büyük bir gururla söylüyoruz ki; o sayının üzerine tam 300 bin konut daha ekledik. Allah'a şükürler olsun ki sözlerimizi tuttuk. İnşallah 27 Aralık'ta barışın ve medeniyetimizin kalbi olan Hatay'ımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, 'Asrın İnşası, Türkiye'nin Başarısı' diyecek; 455 bininci yuvamızın anahtarlarını teslim edeceğiz. Milletimize 'bu iş bizim namusumuzdur, şerefimizdir' dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Bu başarı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Türkiye'nin başarısıdır. Bu başarı; devletine güvenmekten asla vazgeçmeyen Büyük Türk Milletinin başarısıdır" dedi.