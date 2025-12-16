Bakan Tekin’den CHP’lilere mülakat dersi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de bütçe görüşmelerinde CHP'yi seçim bildirgelerindeki eğitim politikaları üzerinden eleştirdi. Tekin, CHP'yi tutarsızlıkla suçladı, mesleki eğitimi savundu, mülakat ve İmamoğlu diploması iddialarına da yanıt verdi. Bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Tekin şunları söyledi:

KENDİ MUHASEBENİZİ YAPIN

CHP grubunun 3 tane standart eleştirisi vardı. Bunlardan biri, çok fazla bakan değişti eleştirisi. 23 yıllık süreç içerisinde ben 9'uncu bakanım. CHP, tek parti döneminden bugüne uzanan süreçte kendi muhasebelerini yapmadan, bizleri bu ülkenin çocuklarına yıllarca adaletsizliği miras bırakan zihniyetinizle yüzleşmeden, bugün burada bize istikrardan bahsedemezsiniz.

FARKINDA DEĞİLSİNİZ

CHP'nin 2002 yılında seçim bildirgesi, 'Zorunlu eğitimi 5+3+4 olmak üzere 12 yıla çıkaracağız' demiş. 2002 yılında iktidara gelseydiniz 5+3+4 olarak eğitimi düzenleyecektiniz. 2007'yi de kazansaydınız eğer sistemi değiştirip 8+2+2 yapacaktınız. 2015'te zorunlu eğitimi 1+8+4 olarak on üç yıla çıkaracaktınız. 2023'te bir daha değiştirip 1+5+4+3 yapacaktınız. Biz iktidardayken yaptığımız her şeyin arkasındayız. Siz daha iktidara gelmeden ne söylediğinizin bilincinde, farkında bile değilsiniz.