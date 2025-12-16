Başkan Erdoğan: Gazze’de çocuklar soykırımın tanığı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen 16. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DÜNYA ÇOK KUTUPLULUĞA GİDİYOR"

"Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Devlet aklı kavramı istişare kültürünün zengin bir tecrübeden süzülerek uygulamaya geçirilmiş halidir. Bu yıl 16.'sını düzenlediğimiz konferansın, her türlü müzakereye zemin oluşturduğunu görüyor, bundan memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Konferansın tertiplenmesinde emeği geçen her bir arkadaşıma teşekkür ediyorum.

2008 yılından beri düzenlediğimiz konferansımızı her yıl farklı bir temada gerçekleştiriliyor. Bu konferans, Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika başlıklarını içeriyor.

Son yıllarsa teknoloji ve küreselleşmenin de etkisiyle uluslararası ilişkiler çok daha geniş bir alanı kapsar hale geldi. Son 30 yılda iki kutupluluktan çok taraflılığa evrilen uluslararası sistemin gelinen noktada çok kutupluluğa dönüşmeye başladığını görüyoruz. Büyük oranda söylem düzeyinde kalsa da insan hakları ve küresel adalet gibi kavramlar çok daha fazla yer alıyor.

Burada şu tespitin de mutlaka yapılması gerekiyor. Tüm bu gelişmeler, insani krizleri, savaşları, çatışmaları çözmek yerine sorunları daha da derinleştirmiştir.

Ruanda'da yaklaşık 100 gün içinde 8700 bin insan soykırıma uğradı, Bosna'da utanç verici katliamlar yaşandı. Irak'ta, Arakan'da, Somali'de ve daha birçok farklı yerde milyonlarca masum insan çatışma ve iç savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Haksız de olsa güçlüyü koruyan, haklı da olsa mazlumu ezen bu düzen, adaletsizlik, istikrarsızlık üretti.

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR SOYKIRIMIN TANIĞI OLDU"

Gazze'de 70 binden fazla insan öldürüldü. Yıkıntılar altında ne kadar cenaze olduğunu kimse bilmiyor. Çocuklar soykırımın tanığı oldu. Soykırımdan önce 2,3 milyon civarındaydı. İşte böyle bir yerleşim alanına 200 bin tondan fazla bomba atıldı.

Gazze'nin yeniden inşasına başlanmalı.

"SURİYE'YE DÖNENLERİN SAYISI 580 BİNİ BULDU"

Suriye'ye dönenlerin sayısı 580 bini buldu. Suriye'nin önünde tarihi fırsat kapısı aralandı. Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonu konusunda kısa sürede ciddi mesafe alındı.

10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması için gerekli telkinleri veriyoruz. Suriye'nin istikrarsızlaştırılmasından kimin faydalanacağı belli.