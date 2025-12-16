Bilal Erdoğan AHaber’e konuştu! Sosyal medyadaki kirli algıya net cevap: Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi temsil ediyor
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, “Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık İsrail bu soykırımı yapamazdı” ifadeleri üzerine sosyal medyada başlatılan kirli algı operasyonlarına AHaber üzerinden yanıt verdi. Sözlerinin çarpıtıldığını vurgulayan ve “Cumhurbaşkanımız Türkiye’yi temsil ediyor” diyen Bilal Erdoğan, Başkan Erdoğan'ın dünyadaki temsil gücünün, arkasındaki millet desteğiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan Bilal Erdoğan, katıldığı programda "Cumhurbaşkanımızı biraz daha güçlü kılsaydık İsrail bu soykırımı yapamazdı" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle ilgili sosyal medyada oluşturulan algı operasyonlarına karşı AHaber'e özel açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Yani benim oradaki kastım milletçe, milletin birliğini temsil eden cumhurbaşkanlığı makamı üzerinden olması gereken asgari destekti. Cumhurbaşkanı dışarıda Türkiye'nin tamamının menfaatini temsil ediyor. Orada cumhurbaşkanının arkasında durmayı özellikle vurguluyorum" dedi.
"FETÖ'CÜLER BİR HAİNLER TOPLULUĞU..."
Bilal Erdoğan, Medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımlara AHaber'e özel cevap verdi. Erdoğan, "Aynı şekilde içimizdeki hainlerden fitnelerden bahsederken de aslında bütün toplumu kastediyorum. Herhangi bir siyası fırkanın içini kastetmiyorum. FETÖ'cüler mesela bir hainler topluluğu. Bizim enerjimizi yerle bir ediyorlar dışarıdan hala hatta Türkiye'nin iç gündemini meşgul edecek yalanlarını dolaşıma sokuyorlar. Bütün Türkiye ailesinin içerisindeki birliğin mesajını vermeye çalıştım" dedi.