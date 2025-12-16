Çatı ihmaline esnaf isyan etti

İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'nin yaklaşık iki yıl önce Fırat Mahallesi'nde bulunan Ova Kapalı Pazar Yeri'nin çatısını sökmesi, pazarcı esnafı ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Belediyenin, çatı akıtıyor gerekçesiyle söktüğü yapının yerine yenisini yapacağını açıklamasına rağmen aradan geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmadığı belirtildi. Sökülen çatının hurdacıya satıldığı iddiaları da kamuoyunda tartışma yarattı.

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman

MAĞDUR OLDULAR

Yaklaşık 400 pazarcı esnafının tezgâh açtığı ve 20 bin kişinin alışveriş yaptığı pazar yerinde, yaz aylarında aşırı sıcaklar, kış aylarında ise yağmur ve olumsuz hava koşulları hem esnafı hem de vatandaşları zor durumda bırakıyor. Yapılan başvuru ve şikâyetlerin sonuçsuz kaldığını belirten esnaf, mağduriyetin giderek arttığını ifade ediyor. İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar, yaşananlara sert tepki göstererek, belediyeyi göreve davet etti. Acar, pazar yerinin iki yıldır açık durumda olduğunu ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Sorunun çözülmemesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Acar, pazar yerinin bir an önce kapatılmasını talep etti.