CHP, Türk dünyasına hâlâ şaşı bakıyor

Başkan Erdoğan "AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı"nda konuştu: "Türk dünyasının varlığından bahsetmek 1940'ların 'tek parti' döneminde Türkiye'de yasaklandı. 1944'te sırf Türkiye dışındaki soydaşlarla ilgilendikleri için birçok aydın, yazar, sanat erbabı 'Turancı' denilerek tabutluklara konuldu ve işkence gördü. Türklerin birbirleriyle tek yürek, tek bilek olmaması için tüm yollar denendi. Türkiye'ye sığınan Azerbaycan Türklerini, Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizileceklerini bilerek katillerine teslim edip tarihe 'Boraltan Faciası' olarak geçen bir utanç lekesi bulaştırdılar. Boraltan Faciası, CHP'nin Türkiye'nin tarihine geçmiş bir kara lekesidir. Boraltan Faciası hem milletimizin hem de Azerbaycan Türklerinin zihin ve gönül dünyasında iyileşmesi uzun yıllar alan derin yaralar açmıştır. Tek parti zihniyetinin önümüzdeki temsilcisi olan ve günümüzde de yerini koruyan CHP, Türk dünyasına hâlâ şaşı bakmayı, yanlış pencereden bakmayı sürdürmektedir.

SURİYE'DE, KARABAĞ'DA VİCDANSIZLIK YAPTILAR

Karabağ'ın 44 gün süren vatan muharebesinde hatırlayın, CHP'nin dış politikasını yöneten isim çıktı, 'Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor' dedi. Tıpkı 1945'te Boraltan Faciası'nda olduğu gibi Karabağ'ın azatlık mücadelesinde de yanlış yaptılar, milletimizi mahcup ettiler, utandırdılar.

Suriye ihtilafında da aynı basiretsizliğe, aynı vicdansızlığa şahit olduk. Suriye halkının tepesine varil bombaları yağarken, CHP'nin devrik genel başkanı grup kürsüsünden 'Bayırbucak'tan söz ediyorlar. Ne bayırı kaldı ne bucağı kaldı' dedi. Ya CHP bu. Başka bir şey beklemeyin. Yeni genel başkanın bir televizyon programında, elinde binlerce soydaşın kanı olan Baas diktasını sekülerlik üzerinden aklamaya çalışması, daha ileri giderek CHP ile Baas rejimi arasında özdeşlik kurması bu zihniyetin halen devam ettiğinin işareti.

100 MİLYAR $ TİCARETLE KÜRESEL EKONOMİK GÜÇ OLACAĞIZ

Türk halklarının birikimini, tecrübesini aynı ufukta buluşturan Türk Dünyası Vizyon Belgesi gelecek yüzyılın inşasında önemli rehber. Vizyon belgemizi 6 lehçede ve ortak alfabe ile hazırladık. Ekonomik kalkınma, kültürel dayanışma, stratejik işbirlikleri ve bölgesel barışın sağlanması vizyon belgemizin merkezinde yer alıyor. Belge hazırlanırken mevcut uluslararası anlaşmaları, ikili ve çok taraflı işbirliklerini, bölgesel ve özellikle küresel gelişmeleri dikkate aldık. Türk Dünyası Vizyon Belgesi birbirine bağlı 61 alt başlıkta bütüncül bir yaklaşım geliştiriyor. Belge kurumsal yapılanma teklifini de içeriyor. Karar alma mekanizmalarını hızlandıran ve ortak projelerin takibini mümkün kılan bir yönetim modeli sunuyoruz. Bu adımlar sayesinde işbirlikleri sistematik bir çerçeveye kavuşacak, kararlar daha hızlı ve etkili şekilde hayata geçirilecek. Vizyon belgesini hayata geçirebilmek gayesiyle bir düşünce ve araştırma merkezini kurmayı planlıyoruz. Enerji koridorları, lojistik hatlar ve dijital altyapı çalışmalarının birbirini tamamlayan unsurlar haline gelmesi, Türk dünyasını küresel düzlemde yükselen bir ekonomik güç odağına dönüştürecektir. Türk devletleriyle dış ticaretimizi orta vadede 60 milyar dolara, uzun vadede 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

2026, TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI ZİRVE YILI

2026 Türkiye için uluslararası zirveler yılı olacak. COP31 Zirvesi vesilesiyle 200'e yakın ülkeyi Antalya'da ağırlayacağız. Temmuzda NATO Zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'ne de ev sahipliğini yapacağız. Türk dünyası, Balkanlar'dan Hazar'a, oradan Taşkent'e, Bişkek'e kadar uzanan geniş coğrafyada düşünen, üreten ve yön veren bir merkez olma potansiyeline ziyadesiyle sahiptir. Bu potansiyeli harekete geçirecek irade, azim, vizyon ve cesaret de Türk dünyası liderlerinde ve halklarında fazlasıyla vardır.

İŞTE 14 BÖLÜMDEN OLUŞAN VİZYON BELGESİNDEKİ PROJELER

Türk Dünyası ile İlişkiler Başkanlığı'nca hazırlanan Türk Dünyası Vizyon Belgesi 198 sayfa, 14 bölümden oluşuyor. Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı takdim yazısında "Bugün köklü bir geçmişi, engin bir kültürü ve güçlü bir iradeyi birlikte temsil eden Türk devletleri, Türk Dünyası Yüzyılı'nda birlikte ilerleyecek, bölgesinde barışı, refahı ve güveni güçlendirecektir. Asırlar boyunca farklı coğrafyalara yayılan Türk halklarının ortak mirası 21. yüzyıla damgasını vuracak bir medeniyet hamlesinin habercisidir" ifadeleri yer alıyor. Belgede, Türk Dünyası Ortak Terörle Mücadele Merkezi'nin kurulması, bu merkezin tehdit analizleri yaparak terörle mücadelede koordinasyonu sağlayan bir yapı haline getirilmesi hedefi de yer buldu. Belgede Türk Dünyası Ortak Dil Platformu, e-Devlet sistemlerinin entegrasyonuyla ortak bir dijital kimlik sistemi, Türk Dünyası Adalet ve Hukuk Konseyi oluşturulması, Türk Yatırım ve Kalkınma Fonu'nun kurulması gibi projeler yer alıyor.

'TÜRK DİLİ AİLESİ GÜNÜ' KUTLU OLSUN

15 Aralık'ın Dünya Türk Dili Ailesi Günü olduğunu söyleyen Erdoğan "Aynı dili konuştuğumuz tüm kardeşlerimizin Türk Dili Ailesi Günü kutlu olsun" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli "Türk dili, millet şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur" mesajını paylaştı.