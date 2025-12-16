Denizlere Çelik Kubbe

Türkiye, hava ve kara teknolojilerinde olduğu gibi deniz savunmasında da marka olmak için kritik projeleri yerli ve milli imkânlarla tasarlayıp üretiyor. Çelik Kubbe Projesiyle hava savunma şemsiyesi oluşturmak üzere düğmeye basan Türkiye, denizlerdeki hava savunmasını TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile sağlayacak.

TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi "güç çarpanı" deniz unsurlarını koruyacak. TF 2000, Türkiye'nin Mavi Vatandaki çıkarlarını koruma misyonunda etkin bir rol oynayacak. Hava tehdidine karşı TCG ANADOLU ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik birliklerin korunması da TF 2000 ile gerçekleştirecek.

17 Aralık 2024'te ilk sacı kesilen TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi deniz kuvvetleri için stratejik öneme sahip. İnşası tamamlandığında dünya bahriyelerindeki en ileri teknolojiye sahip savaş gemilerinden birisi olacak.

Gemi, tasarımı tamamen Türkiye'ye özgün olan, yerli ve milli sistemler ile donatılacak.

İlk defa bu gemide kullanılacak olan Bütünleşik Sonar Sistemi ile geminin denizaltı savunma harbi menzili 80 bin yarda (yaklaşık 73 km) üzerine çıkarılacak. Tüm bu sensör ve silahların tam bütünleşik şekilde kullanılması ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile temin edilecek.

Gemide kullanılacak yerli ve milli gelişmiş platform ve savaş sistemlerinin yanı sıra tasarımda en önem verilen konulardan biri de 'hayatta kalabilme''. Gemi harici ve dahili patlamaya maruz kaldığında stabilitesini ve işlevselliğini koruyarak görevine devam etmesi tasarımda ele alınması gereken kritik hususlar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ SİLAHLAR KONUŞLANDIRILABİLECEK

149 metre boy, 21,3 genişliğe sahip olacak gemide Milli Satıhtan Satıha Güdümlü Mermi (Atmaca, Gezgin), Sapan, Hisar-D, Siper Blok 1 D, Milli Torpido Kovan Sistemi, Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) gibi önemli silahlar konuşlandırılabilecek.